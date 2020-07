Spal – Inter: 0 – 4, doninio dei nerazzurri (Di giovedì 16 luglio 2020) Cronaca Spal – Inter Primo tempo Nella prima frazione di gioco del match Spal – Inter, gli ospiti dominano la gara. La squadra di Antonio Conte tira sette volte nella porta avversaria. La precisione non è molta infatti nerazzuri centrano la porta solo due volte. La squadra dell’ex CT della nazionale italiana, segna con uno dei due tiri fatti. La rete pprta il nome di Antonio Candreva. L’ex giocatore della Laziosegba con una conclusione da pochi passi da Letica. La giocata che mette Candreva solo in aera di rigore porta la firma di Alexis Sanchez. Il cileno con un filtrante millimetrico da 10 metri serve l’assist. Al minuti 40 lo stadio si accende per u’uscita di Samir Handanovic. L’estremo difensore dell’Inter esce a valanga su Petagna che ... Leggi su sport.periodicodaily

