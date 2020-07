Sky, Modugno: "Gattuso non è contento, ma il Napoli ha un attenuante" (Di giovedì 16 luglio 2020) Francesco Modugno, giornalista Sky, ha così commentato il pareggio di ieri tra Bologna e Napoli nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso non è contento dell'atteggiamento della squadra, che però un ... Leggi su tuttonapoli

apetrazzuolo : SKY - Modugno: 'Napoli-Osimhen? La volontà delle parti è di chiudere l'affare, segnali importanti da Lozano' - sportli26181512 : #Radio Sky, Modugno: “C’è gran voglia di chiudere per Osimhen, messo in campo grandi forze”: Sky, Modugno: “C’è gra… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY – Modugno: 'Giuntoli ieri è volato a Genova, poi da lì si può arrivare sia in Francia che in Sardegna, Osimhen sare… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY – Modugno: 'Giuntoli ieri è volato a Genova, poi da lì si può arrivare sia in Francia che in Sardegna, Osimhen sare… - napolimagazine : SKY – Modugno: 'Giuntoli ieri è volato a Genova, poi da lì si può arrivare sia in Francia che in Sardegna, Osimhen… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Modugno SKY - Modugno: "Napoli-Osimhen? La volontà delle parti è di chiudere l'affare, segnali importanti da Lozano" Napoli Magazine Sky, Modugno: "Gattuso non è contento, ma il Napoli ha un attenuante"

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha così commentato il pareggio di ieri tra Bologna e Napoli nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli Francesco Modugno, giornalista Sky, ha così commen ...

Modugno: "Osimhen? Ieri Giuntoli ha detto una bugia. Lozano non è adatto al gioco di Gattuso"

L'inviato di SKY Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. Il giornalista di SKY Sport, Francesco Modugno, ha parlato ai mic ...

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha così commentato il pareggio di ieri tra Bologna e Napoli nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli Francesco Modugno, giornalista Sky, ha così commen ...L'inviato di SKY Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. Il giornalista di SKY Sport, Francesco Modugno, ha parlato ai mic ...