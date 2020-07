Schurrle-Benevento, parla il procuratore del tedesco (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Campione del Mondo a Brasile 2014 con la Germania, Andre Schurrle si è svincolato nelle ultime ore dal Borussia Dortmund infiammando le molteplici voci di mercato, tra cui quelle legate al Benevento. L’agente del tedesco, Ingo Haspel, ha chiarito però la situazione ai microfoni di seriebnews.com. “Non ho mai avuto contatti con il Benevento – ha detto Haspel -; il club non ha mai contattato me o il calciatore. Sono soltanto dei rumors, ad oggi non c’è alcuna trattativa in piedi”. Il tedesco classe ’90 ha giocato nell’ultima stagione con la maglia dello Spartak Mosca collezionando 13 presenze, due assist e un gol nel campionato russo. L'articolo ... Leggi su anteprima24

