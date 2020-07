Recovery, domani inizia il vertice Ue, stasera Conte incontra Macron (Di giovedì 16 luglio 2020) Questa sera Conte incontrerà in un bilaterale il presidente francese Macron. Obiettivo, mettere a punto gli ultimi dettagli della trattativa e le mosse necessarie per superare le resistenze dei paesi ... Leggi su tg.la7

gioporce : RT @MPenikas: LN Recovery Fund entro luglio e senza condizioni. Italia e Spagna non mollano. Continuano i vertici bilaterali in vista del C… - zazoomblog : Recovery domani inizia il vertice Ue già stasera Conte incontra Macron - #Recovery #domani #inizia #vertice - marino29b : RT @LaNotiziaTweet: .#RecoveryFund entro luglio e senza condizioni. Italia e Spagna non mollano. Continuano i vertici bilaterali in vista d… - libellula58 : RT @LaNotiziaTweet: .#RecoveryFund entro luglio e senza condizioni. Italia e Spagna non mollano. Continuano i vertici bilaterali in vista d… - sologiuma : RT @LaNotiziaTweet: .#RecoveryFund entro luglio e senza condizioni. Italia e Spagna non mollano. Continuano i vertici bilaterali in vista d… -