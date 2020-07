Recessione, Fmi: 'Ancora forte incertezza, non siamo fuori dai guai' (Di giovedì 16 luglio 2020) L'economia ha iniziato a riprendersi ma l'incertezza resta alta. Lo dice il Fmi nel documento per il G20 dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del 18 luglio. 'siamo in una ... Leggi su tgcom24.mediaset

L'economia ha iniziato a riprendersi ma l'incertezza resta alta. Lo dice il Fmi nel documento per il G20 dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del 18 luglio. "Siamo in una ...

