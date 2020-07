Previsioni Meteo del Pomeriggio di Giovedì 16 Luglio 2020 (Di giovedì 16 luglio 2020) Ecco le Previsioni Meteo del 16 Luglio 2020, Previsioni Meteo a cura di Centro Meteo Italiano.it Il Meteo Al Nord Oggi 16 Luglio 2020 Al Pomeriggio ancora tempo instabile sui rilievi con acquazzoni sparsi, più asciutto altrove. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi. Il Meteo Al Centro … Leggi su periodicodaily

