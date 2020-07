Perché i Benetton non incasseranno un euro (Di giovedì 16 luglio 2020) Ma i Benetton incasseranno dei soldi ora che il Governo ha deciso di accompagnarli alla porta di Autostrade, senza tuttavia farli uscire (resteranno dentro con l′11% ndr)? Subito dopo il via libera del Consiglio dei ministri alla mutazione genetica della società, i 5 stelle ne hanno fatto uno slogan: ai Benetton non andrà un euro. Matteo Renzi, invece, la pensa diversamente, come scrive nella sua ultima e-news: “I privati non vengono cacciati, ma vengono pagati”. La risposta al quesito si trova nello stesso schema che fa da base all’accordo trovato in extremis tra l’esecutivo e Atlantia. E la risposta è no: non finirà un euro nelle casse di Edizione, la società della famiglia di Ponzano Veneto attraverso cui si esercita di fatto il ... Leggi su huffingtonpost

CarloCalenda : Se avessi voluto “affermare un principio” avresti invocato 2 anni fa la decadenza della concessone. Evitando di dar… - NicolaPorro : Sul dossier #Autostrade c'è una sola certezza: incassano i #Benetton, pagano gli italiani. Ci racconta perché Fabri… - AndreaOrlandosp : Questa mattina leggo su un giornale molto vicino al governo che sarei tra coloro che difendono la posizione dei Ben… - Yogaolic : RT @HuffPostItalia: Perché i Benetton non incasseranno un euro - RinascitaCultu2 : RT @ComVentotene: Un ex-Ministro della Repubblica che festeggia perchè il suo partito è riuscito a dimezzare il valore di un’azienda italia… -