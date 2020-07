Migranti, rivolta a Messina: 30 in fuga. Ferito un finanziere (Di giovedì 16 luglio 2020) rivolta dei Migranti al Centro di prima accoglienza di Messina. 30 profughi in fuga, Ferito un finanziere. Messina – Attimi di paura al Centro di prima accoglienza di Messina per una rivolta dei Migranti nella serata di mercoledì 15 luglio 2020. Come riportato da Il Messaggero, al Cpa di Bisconte è nata una protesta con 30 profughi che sono riusciti ad approfittare del caos per far perdere le proprie tracce. Alcuni dei fuggitivi sono stati riportati al Centro dai carabinieri mentre degli altri non si hanno notizie. Le ricerche sono state estese in tutta la Regione, ma non si esclude la possibilità di un arrivo in Calabria nelle ore successive alla ... Leggi su newsmondo

