L’Inter cala il poker in casa della Spal e va a -6 dalla Juventus (Di giovedì 16 luglio 2020) L’ultima gara del trentatreesimo turno di serie A si è appena conclusa. L’Inter ha battuto la Spal a Ferrara per 0-4. Ad aprire le marcature è stato Antonio Candreva che al minuto 37′ della prima frazione di gioco ha ricevuto una palla in area e ha insaccato alle Spalle di Letica. Nella ripresa poi, tutto facile per i nerazzurri: al 55′ Biraghi infila il pallone sulla destra all’angolino basso della porta, poi ancora Sanchez al 60′ realizza un gol con un ottimo colpo di testa e infine a realizzare il gol del definitivo ko ci ha pensato Gagliardini che al minuto 74′ ha raccolto l’assist di Lautaro. L’Inter di Conte va a -6 dalla Juventus. CLASSIFICA: Juventus 77; Inter 71; Atalanta 70; Lazio 69; Roma 57; ... Leggi su alfredopedulla

