Iliad, un SMS promette ricarica online che vale doppio ma è una truffa (Di giovedì 16 luglio 2020) La truffa via sms ai clienti dell’operatore Iliad: ricarica doppia se ricarichi online. Nelle ultime ore numerosi clienti dell’operatore telefonico Iliad hanno riferito di aver ricevuto un SMS sospetto da mittente sconosciuto. Il testo del messaggio fa riferimento a una presunta promozione e alla possibilità di ottenere una ricarica telefonica di importo doppio rispetto a quello speso. Come prontamente segnalato da diversi siti specializzati, si tratta dell’ennesimo tentativo di truffa ai danni dei clienti. L’obiettivo dei truffatori è quello di sfruttare la reputazione dell’operatore Iliad e far credere che l’iniziativa promozionale sia legata a una ... Leggi su bloglive

