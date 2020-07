Il conflitto di interessi dell’economista Mariana Mazzucato (Di giovedì 16 luglio 2020) Pubblichiamo un thread twitter di Carlo Stagnaro (@CarloStagnaro), direttore dell’Osservatorio sull’economia digitale dell’Istituto Bruno Leoni. È opportuno che il premier Giuseppe Conte sia consigliato, su aree di policy cruciali per il paese, da persone che hanno un interesse, specifico e dimostrabile, negli ambiti nei quali offrono le proprie consulenze? Ecco lo strano caso di Mariana Mazzucato (la professoressa ed economista designata a febbraio come consulente economico dal presidente del Consiglio ndr). Su Il Sole 24 Ore, la professoressa firma oggi un editoriale in cui argomenta perché e come lo Stato dovrebbe trasformarsi da “assistenzialista” a “catalizzatore”. La cosa, in sé, non è particolarmente sorprendente: è coerente con le sue tesi precedenti e, per quanto ... Leggi su linkiesta

CarloStagnaro : Infine, domanda #4 per @luigidimaio, @vitocrimi e gli altri caporioni del #M5s (a cui Mazzucato è considerata vicin… - CarloStagnaro : Domanda #3: è consapevole @giuseppeconteit del potenziale conflitto di interesse che investe la sua consigliera, la… - GabriGiammanco : A che titolo @GiuseppeConteIT ha incontrato Casaleggio? Come imprenditore? Come presidente di un’associazione o for… - Libright12 : RT @Michele_Anzaldi: Nuovi palinsesti Rai: confermati sprechi privilegi propaganda. Trionfo società di produzione, strapotere degli agenti… - roberper : RT @CarloStagnaro: Infine, domanda #4 per @luigidimaio, @vitocrimi e gli altri caporioni del #M5s (a cui Mazzucato è considerata vicina): p… -

Ultime Notizie dalla rete : conflitto interessi Conflitto interessi, testo base: ineleggibili direttori giornali Yahoo Finanza Chi è Luca Sostegni, fermato per il caso Lombardia Film Commission

Classe 1971, Luca Sostegni è il liquidatore della società Paloschi Srl presuntamente intervenuto nella compravendita, ritenuta gonfiata, di un capannone situato a Cormano (fuori Milano) all’Immobiliar ...

Conflitto interessi, testo base: blind trust e decadenza

Roma, 16 lug. (askanews) - Riguarda i titolari di governo nazionale, regionale e locale, l'impianto del testo base sul conflitto di interessi presentato in commissione Affari Costituzionali a Montecit ...

Classe 1971, Luca Sostegni è il liquidatore della società Paloschi Srl presuntamente intervenuto nella compravendita, ritenuta gonfiata, di un capannone situato a Cormano (fuori Milano) all’Immobiliar ...Roma, 16 lug. (askanews) - Riguarda i titolari di governo nazionale, regionale e locale, l'impianto del testo base sul conflitto di interessi presentato in commissione Affari Costituzionali a Montecit ...