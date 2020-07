Hackerati migliaia di account Twitter da Bezos a Obama (Di giovedì 16 luglio 2020) Twitter ha annunciato che sono stati Hackerati migliaia di account privati dei vip per promuovere una truffa legata ai Bitcoin. Tra le vittime anche Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Barack Obama e Joe Biden. Twitter comunica di avere bloccato questi account, quindi questi utenti non potranno inviare tweet fino alla fine delle indagini. Gli … Leggi su periodicodaily

