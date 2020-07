Gianna Nannini su Rai3 il 16 luglio per l’intervista speciale con Pino Strabioli (Di giovedì 16 luglio 2020) Gianna Nannini su Rai3 per lo speciale con Pino Strabioli, nel quale è partita dagli esordi della sua carriera fino ad arrivare al grande successo, suggellato dal concerto allo Stadio Artemio Franchi di Firenze che si terrà nel 2021. Ci sarà spazio per ricordare i momenti che hanno segnato gli esordi dell'artista senese, con la nota diffidenza del padre che mai avrebbe pensato che potesse diventare una cantante e che mai sarebbe diventata come Mina. Nonostante le difficoltà, Gianna Nannini è riuscita con caparbietà a realizzare i suoi sogni, fino ad arrivare al riconoscimento del pubblico per il quale è diventata l'icona del rock all'italiana. Gianna Nannini ... Leggi su optimagazine

axelvassallo : RT @mixborghi: Gianna #Nannini si confida su #RaiTre #16luglio @pinostra - mixborghi : Gianna #Nannini si confida su #RaiTre #16luglio @pinostra - radiosiciliarse : GIANNA NANNINI - Mi Fai Incazzare - TvItaMemories : #StaseraInTv (16/7/20) #Rai1 - #CheDioCiAiuti #Rai2 - #HawaiiFive0 + #NCIS N.O. #Rai3 - #InArte Gianna Nannini… - RADIOEFFEITALIA : Gianna Nannini - I Wanna Die 4 U -