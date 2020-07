Furto con esplosivo al bancomat, indagini in corso (Di giovedì 16 luglio 2020) Ennesimo Furto al bancomat, indagini in corso 18 gennaio 2020 Furto con esplosivo al bancomat. Questa notte, verso le ore 2:45, un ordigno è stato fatto esplodere allo sportello ATM dell'ufficio ... Leggi su avellinotoday

wireditalia : E le frodi creditizie legate a questo crimine hanno subito nel 2019 un aumento del 19,7% con un totale di 32.300 ca… - fattoquotidiano : Milano: uccise l’agente Niccolò Savarino, Remi Nikolic “torna a delinquere dopo 11 giorni di libertà”. Fermato per… - MozzoNews : Furto con scasso, nella notte, ai tabacchi Dorotina. Divelta saracinesca e telecamere. | GRUPPI DI VICINATO - ivndb : @AngeloBraga2 Tranquillo, non li può aver letti! Li ha rubati, che è ben diverso! Anch'io ero rimasto scioccato da… - bassairpinia : Casalbore. Furto con esplosivo al bancomat. - -

Ultime Notizie dalla rete : Furto con

Riviera24

L’opera era posata su una colonnina. Il Comune ha fatto denuncia alla polizia. L’assessore Gaia Maschio: «Siamo dispiaciuti, forse è stato un visitatore» CONEGLIANO. Furto al museo: sparisce una testa ...Spaccio, furti, atti vandalici, sporcizia e degrado in centro a Civitanova. I ladri visitano il condominio Le Barche di corso Matteotti e portano via alcune biciclette. Succede in alcuni popolosi stab ...