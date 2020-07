Final Fantasy XIV su PS5 è il sogno del director Naoki Yoshida (Di giovedì 16 luglio 2020) Sia Naoki Yoshida che Square Enix vogliono portare Final Fantasy XIV su PS5. Tuttavia, ad oggi non c'è ancora nessuna conferma a riguardo, ma il desiderio è comparso all'interno di un'intervista in giapponese che è stata prontamente tradotta."Attualmente non posso dire nulla, ma stiamo facendo del nostro meglio per rendere migliore FFXIV. Vogliamo che molte altre persone possano giocarci, quindi l'idea sarebbe quella di portarlo su altri hardware e dispositivi. Final Fantasy XIV è passato da PlayStation 3 a PlayStation 4, quindi spero che anche questa volta potremo fare lo stesso".Yoshida menziona nell'intervista che la grafica di Final Fantasy XIV non è nuova di zecca e quindi per portarla su PS5 ... Leggi su eurogamer

DragaoPijama : Final fantasy e a gripe! - rosystrifeheart : RT @DailyFFSongs: Final Fantasy XII - The Dalmasca Eastersand - nashKai_ : RT @DailyFFSongs: Final Fantasy XII - The Dalmasca Eastersand - bitchassroche : final fantasy xv dlcs - JuveMer93851167 : @MraCnz @Valenti00278189 @keyking_One @mgmaglie Ma te di preciso,in che cazzo di mondo vivi? Spegni la Playstation… -