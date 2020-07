Filcams Cgil – Fisascat Cisl – Uiltrasporti (Di giovedì 16 luglio 2020) PULIZIE E LOGISTICA CITTA’ DELLA SALUTE – ASL TO 1. VERTENZA DUSSMANN SERVICE, DALLA REGIONE PIEMONTE SOLO PAROLE. MERCOLEDI’ 22 LUGLIO PRESIDIO IN PIAZZA CASTELLO DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00. Continua la vertenza contro la multinazionale tedesca DUSSMANN SERVICE sugli appalti della Sanità piemontese dell’ASL TO1 e del polo della CITTA’ DELLA SALUTE di Torino. Purtroppo, ad oggi, l’impegno della Regione Piemonte è stato solo a parole. Le lavoratrici ed i lavoratori che garantiscono la pulizia e l’igiene dell’Ospedale più grande di Torino e che hanno garantito il servizio al meglio nel difficile periodo della pandemia, continuano a vedere ridotti i loro diritti per mano di una multinazionale che ha a cuore solo il proprio profitto, con la complicità della Direzione sanitaria e della Regione ... Leggi su nuovasocieta

NewSicilia : #Coop Alleanza dismette la rete in #Sicilia: dettagli e dichiarazioni da #Filcams #Cgil. #Catania #Cronaca… - FrancoPolito : #Fare Sindacato #Covid_19 CGIL, CISL, UIL, Filcams, Fisascat, UILTuCS vicini all'accordo sugli appalti Sanità - FIOM_Bergamo : Raccolta pratica assegno nucleo familiare. FIOM-CGIL Bergamo e Filcams Cgil Bergamo ti danno una mano mettendo a di… - settesere : RAVENNA: Casadio (Filcams Cgil) “Il modello Mib Service è malato” | VIDEO - Teleromagna : RAVENNA: Casadio (Filcams Cgil) “Il modello Mib Service è malato” | VIDEO -