Ferruccio Sansa è il candidato Pd-M5s in Liguria: raggiunto l'accordo (Di giovedì 16 luglio 2020) accordo tra Pd e M5S sul candidato comune alle Regionali in Liguria. Il nome su cui i Dem e il Movimento, a quanto si apprende da fonti dei due partiti, è Ferruccio Sansa. Nome che, fino a oggi, vedeva però Italia Viva fuori dalla coalizione. L’intesa, dopo la segreteria regionale Dem svoltasi ieri a Genova, è stata suggellata oggi a livello nazionale e vedrebbe, all’interno della coalizione, anche Leu.Rappresentare la coalizione di centrosinistra e M5S ”è un onore che mi fa tremare i polsi”. Lo dice ad Agi Ferruccio Sansa, appena designato come candidato “giallorosso” per sfidare Giovanni Toti alle regionali in Liguria il ... Leggi su huffingtonpost

