F1 Gp Ungheria 2020, Verstappen: “Sarà difficile battere Mercedes” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Mercedes è davanti rispetto a noi, sarà difficile riprenderli ma vedremo cosa riusciremo a fare“. Max Verstappen commenta così la possibilità di chiudere il gap sulla Mercedes in occasione del Gran Premio d’Ungheria. “Ogni weekend è una opportunità ma dobbiamo essere realisti – ha precisato il pilota olandese della Red Bull in conferenza stampa -. Quando c’è una macchina così dominante come la Mercedes immagini sia veloce in ogni pista. Sarà difficile batterli anche qui, vedremo se riusciremo a essere vicini. Magari anche il meteo potrà creare caos“. Leggi su sportface

