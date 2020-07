Dall'Agnol chiude il reparto dei posto 4 della New Mater (Di giovedì 16 luglio 2020) CASTELLANA GROTTE, BARI,- La New Mater Volley Castellana Grotte completa il reparto schiacciatori per il prossimo campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. Il direttore ... Leggi su corrieredellosport

TomTimberwolf : @mrmarkmillar Piero Dall’Agnol -

Ultime Notizie dalla rete : Dall Agnol Dall'Agnol chiude il reparto dei posto 4 della New Mater Corriere dello Sport.it