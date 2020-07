Dalla Libia in arrivo migliaia di migranti (Di giovedì 16 luglio 2020) Si va verso un luglio da record sul fronte migratorio: negli ultimi giorni gli sbarchi nel nostro Paese hanno assunto proporzioni che non si vedevano da tempo, forse da almeno due o tre anni. Segno che qualcosa di importante, dall’altra parte del Mediterraneo, sta accadendo. A luglio sono arrivati, secondo i dati del Viminale, 2.422 … Dalla Libia in arrivo migliaia di migranti InsideOver. Leggi su it.insideover

MSF_ITALIA : 'Forse non sapremo mai la storia dell'uomo morto in mare che nessuno ha salvato. Sappiamo, però, che nei centri di… - SkyTG24 : Juniò ha attraversato il mare da solo, nascosto a bordo di un peschereccio soccorso dalla #OceanViking. Arrivato in… - Efisio31251859 : RT @francescatotolo: Il ministro @robersperanza blocca gli arrivi legali da 16 Paesi, mentre le rotte clandestine, #RottaBalcanica, quella… - Angelika040571 : RT @francescatotolo: Il ministro @robersperanza blocca gli arrivi legali da 16 Paesi, mentre le rotte clandestine, #RottaBalcanica, quella… - ele9061 : RT @francescatotolo: In soli 13 giorni, sono già sbarcati in Italia 2.038 #clandestini. Tra poco, si supererà il totale degli sbarchi del 2… -