Coronavirus nel Lazio, la situazione: calano i contagi ma l’attenzione resta alta (Di giovedì 16 luglio 2020) Coronavirus nel Lazio, oggi registriamo un dato di 9 casi. Di questi 8 sono casi di importazione: 5 casi hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati, un caso di rientro dall’India e due dalla Moldavia. “Ci attendevamo questa riduzione dei casi per la grande attività di tracciamento che è stata fatta, ma non bisogna mai abbassare la guardia. Per i casi degli ultimi giorni ci attendiamo una valutazione settimanale del valore RT ancora sopra l’1, mentre le terapie intensive scendono per la prima volta sotto i 10 casi (9); si confermano come priorità le verifiche sui casi provenienti dai Paesi ad alto tasso di contagio. Voglio infine rivolgere un appello alla donazione di sangue, l’epidemia non può fermare le donazioni perché donare è sicuro ed ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Agenzia_Ansa : I casi di coronavirus hanno superato la soglia di 13,5 milioni a livello globale: è quanto emerge dai conteggi dell… - fanpage : 'Il coronavirus è potenzialmente devastante come la Spagnola nel 1918, 'la madre di tutte le pandemie' che ha uccis… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, altri 3 positivi nel campo nomadi di #Scampia #ANSA - SuperFiammetta : @NicolaMorra63 @270349 Da eletto nel collegio Cosenza 02, nulla da dire sul coronavirus che i migranti, grazie alle… - reginamargrm : Il 90% dei casi di nuovi positivi sono di #scrocconi che lo stato ci impone a distruzione della nostra #salute, del… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus, nel mondo i 13,5 milioni di casi. Brasile, Bolsonaro positivo al secondo test la Repubblica Jesolo (VE), 43 positivi a covid-19 nella sede della Croce Rossa

Quarantadue migranti di origine africana, ospiti della sede della Croce Rossa a Jesolo (VE), sono risultati positivi al Coronavirus. Oltre a loro anche ... La Croce Rossa si occuperà della vigilanza ...

Trump silura Brad Parscale, capo della campagna elettorale

Donald Trump dice addio al suo responsabile della campagna presidenziale. Indebolito nei sondaggi e travagliato dalla crisi del coronavirus, Donald Trump ha annunciato un rimpasto della squadra respon ...

Quarantadue migranti di origine africana, ospiti della sede della Croce Rossa a Jesolo (VE), sono risultati positivi al Coronavirus. Oltre a loro anche ... La Croce Rossa si occuperà della vigilanza ...Donald Trump dice addio al suo responsabile della campagna presidenziale. Indebolito nei sondaggi e travagliato dalla crisi del coronavirus, Donald Trump ha annunciato un rimpasto della squadra respon ...