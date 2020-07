Coronavirus, giallo migranti: trasferimento top secret in Abruzzo? (Di giovedì 16 luglio 2020) trasferimento top secret di migranti a Roseto. Si tratterebbe di dodici persone in totale, che mandano su tutte le furie il sindaco della città abruzzese. Trapelano indiscrezioni: forse sono i bengalesi positivi Dodici migranti sbarcati sull’isola di Lampedusa – come riporta il Messaggero – sono stati trasferiti, nella massima segretezza, nel residence Felicioni di Roseto degli Abruzzi. Di … L'articolo Coronavirus, giallo migranti: trasferimento top secret in Abruzzo? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

RobyQ2020 : RT @Zippo88lrr: 114 nuovi positivi al #coronavirus su 42.000 tamponi fatti. Lo 0,27% Praticamente il nulla. Entro breve si inventeranno… - Marko_Morandi : RT @Zippo88lrr: 114 nuovi positivi al #coronavirus su 42.000 tamponi fatti. Lo 0,27% Praticamente il nulla. Entro breve si inventeranno… - AndreaItalia9 : RT @Zippo88lrr: 114 nuovi positivi al #coronavirus su 42.000 tamponi fatti. Lo 0,27% Praticamente il nulla. Entro breve si inventeranno… - daninovaro : RT @Zippo88lrr: 114 nuovi positivi al #coronavirus su 42.000 tamponi fatti. Lo 0,27% Praticamente il nulla. Entro breve si inventeranno… - RiefoliSal : RT @Zippo88lrr: 114 nuovi positivi al #coronavirus su 42.000 tamponi fatti. Lo 0,27% Praticamente il nulla. Entro breve si inventeranno… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus giallo Coronavirus, l'anomalia degli ultimicontagiati diventa un giallo Il Messaggero Coronavirus, giallo migranti: trasferimento top secret in Abruzzo?

Trasferimento top secret di migranti a Roseto. Si tratterebbe di dodici persone in totale, che mandano su tutte le furie il sindaco della città abruzzese. Trapelano indiscrezioni: forse sono i bengale ...

Lodi, visita del comandante alla Finanza

Il comandante generale della Guardia di Finanza, generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana, nelle giornate di martedì e mercoledì, ha fatto visita in Lombardia per manifestare la propria vicinanza ...

Trasferimento top secret di migranti a Roseto. Si tratterebbe di dodici persone in totale, che mandano su tutte le furie il sindaco della città abruzzese. Trapelano indiscrezioni: forse sono i bengale ...Il comandante generale della Guardia di Finanza, generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana, nelle giornate di martedì e mercoledì, ha fatto visita in Lombardia per manifestare la propria vicinanza ...