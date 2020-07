Coronavirus, 42 immigrati positivi in centro Croce rossa a Jesolo (Di giovedì 16 luglio 2020) Jesolo, 16 lug – Ancora immigrati contagiati arrivati dall’Africa. Sono 43 i positivi al Coronavirus (42 africani e un operatore della struttura) nella sede della Croce rossa italiana di Jesolo (in provincia di Venezia). Il focolaio è scoppiato a causa della necessità di sottoporre un immigrato ospite della struttura (un nigeriano di 30 anni) ad un intervento chirurgico ortopedico. Come da protocollo, è stato sottoposto al tampone che ha evidenziato il contagio. Dopo di che sono stati eseguiti altri 142 tamponi che hanno portato alla luce complessivamente 43 casi positivi. La notizia arriva proprio mentre il governatore veneto Luca Zaia lancia l’allarme sugli immigrati ... Leggi su ilprimatonazionale

matteosalvinimi : Tra gli immigrati sbarcati ieri a Pozzallo in 11 sono risultati POSITIVI al Coronavirus. Al governo dico: SVEGLIA,… - matteosalvinimi : ????L'allarme del giornalista libico Faraj Aljarih: 'In Libia il coronavirus sta dilagando, è molto probabile che im… - LegaSalvini : CORONAVIRUS, 28 IMMIGRATI SBARCATI IN CALABRIA POSITIVI AL COVID - SBrannetti : RT @GiorgiaMeloni: #coronavirus: il Governo chiude agli arrivi dai Balcani. Peccato siano bloccati solo gli arrivi legali e non quelli dei… - laura_petrulli : RT @GiorgiaMeloni: #coronavirus: il Governo chiude agli arrivi dai Balcani. Peccato siano bloccati solo gli arrivi legali e non quelli dei… -