**Caos procure: Di Matteo (Csm), 'ciò che emerge da Perugia ci deve indignare'** (Di giovedì 16 luglio 2020) Palermo, 16 lug. (Adnkronos) - "Quanto emerge dall'inchiesta di Perugia si Palamara non ci deve sorprendere ma ci deve indignare": Così il consigliere del Csm Nino Di Matteo a TG2 Post. "Avevamo tutti la possibilità per capire quanto il processo stesse degenerando, e mi riferisco alla degenerazione del correntismo, al collateralismo della politica. Non dobbiamo permettere che qualcuno approfitti di momenti di difficili per fare riforme che limitino l'autonomia dei pm", dice. Leggi su liberoquotidiano

