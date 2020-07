BOOM! Pechino Express verso Sky (Di giovedì 16 luglio 2020) Pechino Express L’ho annunciato poco fa in una diretta Instagram: Pechino Express potrebbe salutare Rai 2 e approdare a Sky. Lo stop per la stagione 2020/2021, dettato dall’emergenza legata al CoronaVirus, potrebbe segnare una partenza nuova di zecca per il road game (che fu) della seconda rete della TV pubblica. Sembra, infatti, che la casa di produzione di Pechino Express, Banijay Italia, non abbia nessuna intenzione di lasciare fermo ai box il programma e si sia già attivata per il trasloco a Sky, che ben accoglierebbe lo show. Se in chiaro o a pagamento, non è dato sapere. C’è però un particolare che ho omesso di raccontarvi nella diretta di questa mattina. Approfondiremo questo ed altro, stasera, sempre in diretta, sul mio canale ... Leggi su davidemaggio

