Autostrade in mano pubblica, nonostante i liberisti "all'italiana" (Di giovedì 16 luglio 2020) Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Svizzera… sono le odierne roccaforti del più bieco statalismo, quasi dei “ridotti” neo-bolscevichi. Questa è la conclusione inevitabile stando ai commenti indignati non solo di liberisti duri e puri ma anche di molti pacati osservatori e analisti di cose economiche di fronte alla “terribile” prospettiva che la gestione della rete autostradale italiana torni in mano pubblica. In effetti in tutti i Paesi citati le Autostrade sono quasi totalmente statali, non solo quanto a proprietà della rete ma anche nella gestione del servizio.In Italia no. In Italia la gestione di buona parte delle Autostrade, già nelle mani pubbliche dell’Iri, fu privatizzata alla fine degli anni ’90; allo Stato ... Leggi su huffingtonpost

virginiaraggi : Autostrade per l'Italia torna in mano pubblica. Una vittoria dei cittadini italiani. Il pubblico può funzionare ben… - MarcoOstoni : RT @HuffPostItalia: Autostrade in mano pubblica, nonostante i liberisti 'all'italiana' - leo_pistone : RT @giuslit: come vi avevo riferito giorni fa, 9 bond di #Autostrade (e 2 di #Atlantia) in mano a #Bce sono stati un ”incentivo” sufficient… - cav_errante_ : RT @intuslegens: «#Autostrade torna in mano pubblica». È ciò che volevamo. Ma era ovvio che #Atlantia, uscendo, dovesse risarcire allo Stat… - RosariaM6 : RT @intuslegens: «#Autostrade torna in mano pubblica». È ciò che volevamo. Ma era ovvio che #Atlantia, uscendo, dovesse risarcire allo Stat… -