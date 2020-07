Autostrade, ecco chi ha vinto. Conte meglio di Pd, M5s e renziani (Di giovedì 16 luglio 2020) Trattativa rovente, poi il premier chiude un dossier delicatissimo senza che la maggioranza si sfilacci Leggi su quotidiano

NicolaPorro : ?? Ecco come i #Benetton usciranno da #Autostrade e il mistero della cifra che Cassa depositi e prestiti dovrà versa… - FBiasin : Mi immagino al casello: 'Ecco a lei 1.80 euro per il pedaggio'. 'Ha compilato il modulo?'. 'Eh?'. 'E comunque sono… - fattoquotidiano : Autostrade, a uscire non sono solo i Benetton: ecco come si compone l’azionariato di Atlantia. E le sue attività, d… - juanne78 : RT @tempoweb: ?? Niente revoca sulle #autostrade, così #Conte fa ricco #Benetton ?? La #Raggi vuole lo #StadiodellaRoma, via libera in poch… - Pier56195385 : RT @theStewieee: E adesso, dopo Atac, Alitalia, ecc, pure Autostrade diventerà un bel carrozzone clientelare, che i politici useranno per c… -