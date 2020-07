Attacco hacker a Twitter, rubati i profili di Bezos, Musk e Gates. Coinvolti anche l’ex presidente Usa Obama e il rivale di Trump Joe Biden (Di giovedì 16 luglio 2020) È un Attacco senza precedenti quello che ha colpito la piattaforma Twitter nella giornata di mercoledì. Gli account di alcune delle persone più influenti del mondo sono stati hackerati: si tratta del capo di Amazon Jeff Bezos, il visionario ad di Tesla Elon Musk e il fondatore di Microsoft Bill Gates. Oltre a loro ci sono anche l’ex presidente statunitense Barack Obama, Michael Bloomberg e pure il candidato dem alle prossime elezioni Joe Biden. Senza contare i profili ufficiali di aziende come Apple e Uber. Da tutti gli account sono partiti tweet che promettevano agli utenti di guadagnare soldi in cambio di un versamento in Bitcoin. Secondo le autorità, si tratta di una ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Italia : Attacco hacker a #Twitter, colpiti i profili di #Obama, #Biden, #Musk, #Bezos e #KanyeWest (che nel frattempo ha ri… - fattoquotidiano : Attacco hacker ai server del Pd, prese di mira le piattaforme di tesseramento e donazioni: “Tentativi in vista dell… - SkyTG24 : Attacco hacker contro account Twitter, truffa per rubare bitcoin - cbergy69 : RT @Agenzia_Ansa: Gli #hacker attaccano gli account #Twitter di Biden, Bezos e Musk. Maxi-truffa sui #Bitcoin, nel mirino anche Obama, Mich… - Filomen67527274 : RT @eterea_naive: #Twitter Nella bufera Hackerato gli account di ?Bill Gates ?Obama ?Joe Biden ?Elon Musk. #twitterhacked # -