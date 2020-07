Atalanta in finale di Champions, sognare non costa nulla (Di giovedì 16 luglio 2020) Calcio, Final eight di Champions League: a Lisbona dal 12 al 23 agosto 15 giugno 2020 I tifosi nerazzurri più scaramantici staranno già mettendo le mani su qualche oggetto metallico, eppure la ... Leggi su today

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta finale Atalanta in finale di Champions, sognare non costa nulla Today Udinese-Lazio 0-0, pareggio senza emozioni in Friuli. Biancocelesti quarti

UDINE, 15 luglio 2020 - Un pareggio senza reti della Lazio a Udine certifica il sorpasso in classifica dell’Atalanta sui biancocelesti. I capitolini provano a fare la partita contro i ragazzi di Gotti ...

Atalanta, record di gol e ritorno dei sorrisi: «La squadra ispira la città»

E anche il Paris Saint Germain, avversario dei quarti in Champions League nella final Eight di Lisbona, comincia a preoccuparsi nonostante Neymar e Mbappè. Una macchina quasi perfetta, a due punti dal ...

