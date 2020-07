Arpaia, riduzione della portata d’acqua: interruzione idrica in serata (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGesesa comunica che a causa di un’evidente riduzione delle portate causata dal deficit fisiologico, saremo costretti ad effettuare la chiusura notturna del serbatoio S. Fortunato del Comune di Arpaia, a partire dalle ore 23.00 di oggi fino alle 6.00 di domani. Le zone interessate: – Via Roma – Via Appia Est – Via Tito Livio – Via Ravagnone – Via Caracciolo – Zone limitrofe Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde 800 51 17 17, gratuito sia da telefono fisso che da cellulare. L'articolo Arpaia, riduzione della portata d’acqua: interruzione idrica in serata proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Arpaia riduzione Arpaia: questa sera interruzione idrica notturna per riduzione delle portate ilVaglio Arpaia: questa sera interruzione idrica notturna per riduzione delle portate

Gesesa ha reso noto "che a causa di un’evidente riduzione delle portate causata dal deficit fisiologico, saremo costretti ad effettuare la chiusura notturna del serbatoio S. Fortunato del Comune di ...

Gesesa ha reso noto "che a causa di un’evidente riduzione delle portate causata dal deficit fisiologico, saremo costretti ad effettuare la chiusura notturna del serbatoio S. Fortunato del Comune di ...