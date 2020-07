Zidane: “Domani, la prova più dura. Non mi sento maltrattato, voglio far parte di questo gruppo” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Zinedine Zidane parla in conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid – Villareal. Con un successo, i blancos diventerebbero Campioni di Spagna con una giornata d’anticipo. Le merengues sono ad un passo dallo storico 34°titolo ma l’allenatore vuole mantenere alta la tensione. Il tecnico francese presenta la gara con gli uomini di Javier Calleja:”È la prossima partita, quindi è la prova più dura. È una grande squadra. È sicuramente la più complicata”. L’allenatore del Real non firmerebbe per due pareggi: “Siamo motivati per vincere la partita di domani”. Zizou è abile a dribblare le polemiche: “Non mi sento maltrattato. Sono motivato a far parte di questo ... Leggi su alfredopedulla

