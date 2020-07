Winona Ryder testimone al processo tra Johnny Depp e il Sun (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’attrice Winona Ryder, ex fidanzata di Johnny Depp, è apparsa, anche se solo in videolink da Los Angeles, davanti all’Alta Corte inglese che dovrà stabilire se il “The Sun” ha diffamato l’attore chiamandolo “Picchiatore di mogli” o meno ed eventualmente stabilire un congruo risarcimento. Per l’ex agente immobiliare di Johnny, Ben King, i due litigavano sempre come scolaretti e stanno continuando a farlo. “Johnny beveva intere casse di vino”. “Amber ha detto che le ho fracassato il telefono ma non è vero”. Quando Johnny Depp e Amber Heard litigano sembrano due scolaretti. Lo ha dichiarato Ben King, che è stato più volte agente immobiliare di ... Leggi su velvetgossip

LaPresse_news : Processo Johnny Depp-Sun, oggi la testimonianza di Winona Ryder - physiscal : a dua lipa ta a cara da winona ryder nessa foto? - mixel_9 : Ahh Winona Ryder testificará a su favor !!?????? - tonyinmyheartt : RT @deppscute: comunque secondo me Winona Ryder è una delle donne più belle di sempre, il suo stile poi mi fa impazzire ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Winona Ryder Processo Johnny Depp-Sun, oggi la testimonianza di Winona Ryder LaPresse Processo Johnny Depp-Sun, oggi la testimonianza di Winona Ryder

Prosegue a Londra il processo che vede Johnny Depp contro il "Sun" per diffamazione dopo che il tabloid britannico ha accusato l’attore americano di abusi nei confronti dell’ex moglie Amber Heard. A t ...

La guida definitiva alle serie dell’estate 2020: cosa guardare su tutte le piattaforme

Attesa da mesi e già divorata da molti, la terza e ultima stagione di Dark è approdata su Netflix il 27 giugno, aprendo ufficialmente la corsa alle serie dell’estate 2020. Chi non si è ancora messo in ...

Prosegue a Londra il processo che vede Johnny Depp contro il "Sun" per diffamazione dopo che il tabloid britannico ha accusato l’attore americano di abusi nei confronti dell’ex moglie Amber Heard. A t ...Attesa da mesi e già divorata da molti, la terza e ultima stagione di Dark è approdata su Netflix il 27 giugno, aprendo ufficialmente la corsa alle serie dell’estate 2020. Chi non si è ancora messo in ...