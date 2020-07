Tutta la musica dei grandi artisti sul palco digitale di #ATuttoVolume (Di mercoledì 15 luglio 2020) Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Brunori SAS, Diodato, Elisa, Tiziano Ferro, J-Ax, Achille Lauro, Levante, Mahmood, Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Gianna Nannini, Nek, Tommaso Paradiso, Max Pezzali e Zucchero sono stati i protagonisti di #ATuttoVolume, il primo grande evento digitale di Vanity Fair che si è tenuto il 6 luglio scorso su VanityFair.it. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Tutta musica Tutta la musica dei grandi artisti sul palco digitale di #ATuttoVolume Vanity Fair.it Heroes, da Achille Lauro a Levante, 34 artisti uniti per il primo concerto in streaming a pagamento

Il meglio della scena musicale italiana si unirà domenica 6 settembre a partire dalle 19.00 all’Arena di Verona per il primo concerto in live streaming a pagamento prodotto nel nostro Paese. Saranno 3 ...

Santa Severa: al Castello la mostra “Tu parlavi una lingua meravigliosa: quando la canzonetta divenne poesia”

cominciano a ragionare intorno alla necessità di utilizzare la canzonetta leggera, la musica, il mercato del vinile ... collaborazione irripetibile tra Roberto Roversi e Lucio Dalla. A tutto questo ...

