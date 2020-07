“Tre minuti per…”, da CNA Torino lo speed date per aiutare le imprese a ripartire (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tre minuti per fare business, trovare un fornitore, trovare un cliente, far partire una collaborazione. Giovedì 16 luglio dalle ore 18 alle ore 20 al Mirafiori Motor Village di Torino ritorna lo speed date per imprenditori. Una formula collaudata da CNA Torino, nata nel 2008, e che quanto mai utile per rilanciare il mondo delle piccole e medie imprese dopo il lockdown. E infatti sono già 35 le imprese iscritte all’evento che si svolgerà nel rispetto delle regole di sicurezza e di distanziamento sociale. Tutti gli iscritti saliranno sul palco e avranno a disposizione 180 secondi, scanditi dal countdown di un grande orologio, per presentarsi. Saranno divisi in undici categorie merceologiche: moda e ... Leggi su nuovasocieta

