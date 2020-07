The Last of Us 2: i richiami cinematografici di un gioco "complesso e immenso" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Movieplayer, Multiplayer e Leganerd si sono riuniti durante l'Ultrapop Festival per discutere di The Last of Us 2, dibattendo sui richiami cinematografici di questa storia. Durante l'Ultrapop Festival Movieplayer, Multiplayer e Leganerd si sono incontrati (e scontrati, affettuosamente) riguardo a The Last of Us 2, riportando pareri, impressioni e riflessioni con un dibattito sui richiami cinematografici e il finale di questo incredibile gioco. Davvero The Last of Us 2 è questo incredibile gioco di cui tanto abbiamo parlato? Quanto cinema e che tipo di cinema c'è dentro alla sua trama? E, soprattutto, cosa ha colpite del finale tutte e tre le nostre redazioni? Ecco di cosa si è parlato durante il panel dell'Ultrapop ... Leggi su movieplayer

SirDistruggere : Sono felice di essermi perso tutta la polemica idiota sul gioco 'the last of us 2' che ha come protagonista una rag… - UffiziGalleries : #Prendonota. Dal #7luglio gli Uffizi estendono l'orario di apertura al pubblico. Dal martedì alla domenica dalle 9… - g_euuo : RT @FreeSoul_420: Studio Ghibli x Avatar: The Last Airbender - honeyetry : RT @FreeSoul_420: Studio Ghibli x Avatar: The Last Airbender - memo47854685 : RT @FreeSoul_420: Studio Ghibli x Avatar: The Last Airbender -