Test Sierologici a Personale Scolastico, Ecco Quando (Di mercoledì 15 luglio 2020) A seguito dell’incontro tra il Ministero della Salute, il gruppo di lavoro del commissario straordinario Arcuri e le organizzazioni sindacali, in merito alle misure da adottare per la riapertura scuola, è stata avviata la procedura di gara pubblica per acquistare Test Sierologici. I Test Sierologici verranno somministrati su base volontaria al Personale Scolastico. Per i lavoratori delle scuole che apriranno il 1 settembre per il recupero degli apprendimenti, la somministrazione avverrà a partire dalla seconda metà di agosto. Per tutte le altre scuole, i Test Sierologici inizieranno dal 1 settembre. In caso di positività, il lavoratore verrà sottoposto a tampone e messo in isolamento fiduciario. Per ... Leggi su youreduaction

AzzolinaLucia : Al lavoro con i Ministri Speranza e Boccia, il Commissario Arcuri, le Regioni per la ripresa di settembre. La gara… - RegioneER : #coronavirusitalIa, in @RegioneER zero decessi per 5^ giorno di fila e 71 nuovi casi, di cui 48 asintomatici. Doman… - Corriere : ?? Riapertura delle scuole a settembre, prima dell'inizio dell'anno docenti e personale dovranno sottoporsi ai test… - PinoDElia1 : RT @radioalfa: Scuola, al via gara test sierologici e banchi monoposto. Per le Regioni, mancano prof - laurapapini78 : RT @laurascalfi: Chi lo dice alla Ministra @AzzolinaLucia che i test sierologici a docenti e ATA se non vengono eseguiti periodicamente, al… -

Ultime Notizie dalla rete : Test Sierologici Coronavirus: test sierologici in laboratori privati Sardegna Agenzia ANSA Scuola, dall'1 settembre test sierologici per insegnanti e personale

I test sierologici al personale scolastico e agli insegnanti partiranno dal 1 settembre. E’ quanto emerso secondo quanto si apprende nel vertice tenutosi oggi nella sede della Protezione civile, alla ...

Millecinquecento letti di cure intermedie, la Toscana si prepara all'eventuale seconda ondata

a questo si aggiunge la campagna di test sierologici». Al momento i tamponi eseguiti in Toscana hanno raggiunto quota 375.745; di questi sono risultati positivi 10.330. «C’è poi la fase del ...

I test sierologici al personale scolastico e agli insegnanti partiranno dal 1 settembre. E’ quanto emerso secondo quanto si apprende nel vertice tenutosi oggi nella sede della Protezione civile, alla ...a questo si aggiunge la campagna di test sierologici». Al momento i tamponi eseguiti in Toscana hanno raggiunto quota 375.745; di questi sono risultati positivi 10.330. «C’è poi la fase del ...