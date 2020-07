‘Temptation Island 4’, Georgette Polizzi torna a parlare della possibilità di avere figli e svela un’importante novità! (Di mercoledì 15 luglio 2020) È stata una vita difficile e costellata di grandi dolori e prove difficili quella di Georgette Polizzi: la bella vicentina si era fatta notare nella quarta edizione di Temptation Island per la vicinanza con il tentatore (poi tronista) Claudio D’Angelo, che aveva fatto traballare per un momento le sue certezze sul fidanzato Davide Tresse. I due avevano però deciso di abbandonare il programma insieme e nulla ha più messo in dubbio il loro amore, suggellato dal matrimonio lo scorso anno, nonostante diversi ostacoli che la stilista ha dovuto superare: a partire dai conti fatti con il suo difficile passato, fino alla malattia che l’ha colpita due anni fa. Dopo un’intervista a Seconda Vita, Georgette aveva deciso di raccontare la sua tormentata vita in un libro e oggi ha voluto di nuovo ... Leggi su isaechia

