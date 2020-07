Suarez chiama Lautaro al Barcellona: "Vieni, ti aiuterò io" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Barcellona - Lautaro Martinez resta il protagonista del possibile affare tra Inter e Barcellona , e se l'argentino dovesse arrivare al Camp Nou troverebbe un'ottima accoglienza. Parola di Luis Suarez ... Leggi su corrieredellosport

Non solo Lionel Messi, ora anche un altro big del Barcellona si espone in prima persona "chiamando" Lautaro Martinez in Catalogna: "È un grandissimo giocatore - ha detto Luis Suarez in un'intervista a ...BARCELLONA - Lautaro Martinez resta il protagonista del possibile affare tra Inter e Barcellona, e se l'argentino dovesse arrivare al Camp Nou troverebbe un'ottima accoglienza. Parola di Luis Suarez c ...