Stefano Desideri si racconta a ‘Gli Eroi del Calcio’: “Roma-Lecce ’86 fu una partita stregata” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Roma-Lecce del 1986 una partita stregata, che aveva un risultato sulla carta segnato ma che fu ribaltato dal verdetto del campo. Io ho la sensazione che non avremmo mai vinto quel giorno, nemmeno se avessimo giocato tre giorni. Ci furono tantissime occasioni ma nel Lecce si infortunò il portiere titolare ed entrò Negretti. Fece la partita della vita, ci parò qualsiasi cosa. Questo è il calcio”. Queste le dichiarazioni di Stefano Desideri, ex calciatore della Roma ai microfoni de ‘Gli Eroi del Calcio’ a proposito di una delle sconfitte più dolorose della storia della Roma. In quella stagione, il classe 1965 era una delle opzioni a centrocampo della Roma di Eriksson: “Noi eravamo un gruppetto di ragazzi che ... Leggi su sportface

