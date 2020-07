SBK, Camier getta la spugna: 'Devo pensare a rimettermi in forma' (Di mercoledì 15 luglio 2020) Fra il Barni Racing Team e Leon Camier è arrivata la separazione consensuale : avrebbero dovuto disputare insieme la stagione 2020 del mondiale Superbike, ma il pilota britannico sembra non ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Motorsport_IT : #WSBK | SBK, Ufficiale: Camier e Barni si separano prima della ripartenza - Rabbitmon : RT @gponedotcom: Melandri è pronto a tornare! Ora si attende solo la decisione di Barni: Marco scalpita per salire in sella alla Ducati V4,… - gponedotcom : Melandri è pronto a tornare! Ora si attende solo la decisione di Barni: Marco scalpita per salire in sella alla Duc… - Zanetti_87 : RT @motosprint: #Zanetti, un valido candidato alla sostituzione di #Camier - all_about_bikes : RT @gponedotcom: Melandri è pronto a tornare! Ora si attende solo la decisione di Barni: Marco scalpita per salire in sella alla Ducati V4,… -

Ultime Notizie dalla rete : SBK Camier SBK, Camier getta la spugna: “Devo pensare a rimettermi in forma” Motosprint.it SBK, Camier getta la spugna: “Devo pensare a rimettermi in forma”

Fra il Barni Racing Team e Leon Camier è arrivata la separazione consensuale: avrebbero dovuto disputare insieme la stagione 2020 del mondiale Superbike, ma il pilota britannico sembra non riprendersi ...

SBK. L’Aprilia torna, Melandri non si sa

A poco più di due settimane della ripresa del mondiale Superbike inizia a prendere forma la entry list delle gare di Jerez e Portimao. Proprio ieri il team MIE Racing Honda Althea a promosso Lorenzo G ...

Fra il Barni Racing Team e Leon Camier è arrivata la separazione consensuale: avrebbero dovuto disputare insieme la stagione 2020 del mondiale Superbike, ma il pilota britannico sembra non riprendersi ...A poco più di due settimane della ripresa del mondiale Superbike inizia a prendere forma la entry list delle gare di Jerez e Portimao. Proprio ieri il team MIE Racing Honda Althea a promosso Lorenzo G ...