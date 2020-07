Rifiuti, Costa: “Presto in Consiglio ddl ‘Terra mia’”. Morra: “Covid sia occasione per resettare procedure, fatturati ecomafie sempre in ascesa” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Questo è il momento di approvare due norme: quella sull’economia circolare, rispetto alla quale siamo ormai prossimi. Ma anche il disegno di legge governativo ‘Terra mia‘, che fa il paio con la legge sugli ecodelitti, è praticamente pronto, e spinge ancora più alto l’asticella della tutela anche penale del meccanismo”, così il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, nel suo intervento davanti alla “Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei Rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati”, nel corso della presentazione della relazione su ‘Emergenza epidemiologica Covid-19 e ciclo dei Rifiuti’. Un disegno di legge già più volte annunciato durante la passata esperienza di ... Leggi su ilfattoquotidiano

