Petrolio, EIA: calano oltre attese le scorte settimanali in USA (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Teleborsa) – calano più del previsto le scorte di greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, divisione di ricerca del Dipartimento dell’Energia americano, ha rilevato che gli stock di greggio, negli ultimi sette giorni al 10 luglio 2020, sono scesi di circa 7,5 milioni a 531,7 MBG contro attese per una contrazione di 2,11 milioni. Le scorte di distillati hanno registrato una flessione di 0,4 milioni a 176,8 MBG, contro attese per un aumento di 1,4 milioni, mentre quelle di benzine hanno registrato un decremento di 3,1 milioni a quota 248,5 MBG (era atteso un calo di 0,6 milioni). Le riserve strategiche di Petrolio salgono a 656,1 MBG da 656 MBG. Leggi su quifinanza

