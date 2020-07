Palermo, temporale si abbatte sulla città: due vittime annegate dentro all'auto (Di mercoledì 15 luglio 2020) La macchina si trova nel sottopassaggio di via Leonardo da Vinci. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno raggiunto il mezzo. Lunghe code in viale Regione Siciliana. L'Amap: "Bomba d'acqua non preannunciata". Salvini: "Sindaco pensa solo a migranti" Leggi su repubblica

matteosalvinimi : A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di #Palermo: basta un temporale e… - rtl1025 : ?? Due bambini, il più piccolo di 9 mesi, sono stati ricoverati in ospedale per ipotermia. I piccoli sono rimasti in… - GDS_it : #Temporale su #Palermo, auto sommerse in Viale Regione: in molti cercano di mettersi in salvo a nuoto… - arual812 : RT @AlbertoLetizia2: A causa di un improvviso e violento temporale due persone muoiono annegate a #Palermo. Puntuale e inopportuno arriva i… - Filippob8 : Palermo, pioggia fa due morti. Salvini 'Orlando pensa ai migranti' -