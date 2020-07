Nettuno, al via i servizi navetta per raggiungere le spiagge e il centro: ecco da quando e tutti gli orari (Di mercoledì 15 luglio 2020) Basta problemi di parcheggio per un’estate sicura e senza pensieri. Da venerdì 17 luglio saranno attivi due servizi navetta, uno che permetterà a cittadini e turisti di raggiungere tutte le spiagge del territorio, l’altra che collegherà il centro cittadino con le principali aree di parcheggio del territorio anche nelle ore serali. “Saranno due servizi completamente gratuiti a disposizione di chi vive la nostra città, sia di giorno che di sera – spiega l’Assessore Ilaria Coppola – chi dovrà andare in spiaggia potrà prendere la “navetta del mare” dal lunedì alla domenica, parcheggiando comodamente nella zona di via Diaz e via La Malfa recentemente riasfaltate e completate con ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Nettuno, al via i servizi navetta per raggiungere le spiagge e il centro: ecco da quando e tutti gli orari - agon_belegu : NETTUNO - IO C'ERO (PROD. ELLE) - ilClandestinoTW : Ripartenza a Nettuno, al via le isole pedonali temporanee in centro - FabrizioMaretti : @makkox @chiaralessi Con il super tele era impossibile giocare in spiaggia il 90% delle volte volava via con il ven… - 79_Alessio : RT @astralmobilita: ???? #SP87b #ViaDeiCinqueArchi #Nettuno Code per #lavori tra Via #TreCancelliPiscina e #PozzoDell'Inferno nelle due dire… -

Ultime Notizie dalla rete : Nettuno via Ripartenza a Nettuno, al via le isole pedonali temporanee in centro Il Clandestino Giornale Si lamenta degli schiamazzi e viene ferito con una bottiglia: 17enne denunciato per tentato omicidio

Ha colpito al volto un uomo con una bottiglia di vetro, continuando ad impugnarla e cercando di ferirlo anche una volta rotta. A finire nei guai un ragazzo di diciassette anni di Fiumicino, che i cara ...

Nettuno: isole pedonali temporanee, spazi all’aperto e collegamenti per il centro. Ecco come sarà l’estate ‘post’ Covid

Isole pedonali temporanee, spazi all’aperto e collegamenti con il centro cittadino. Nettuno è pronta alla sfida post emergenza covid ed ad affrontare la stagione turistica venendo incontro alle esigen ...

Ha colpito al volto un uomo con una bottiglia di vetro, continuando ad impugnarla e cercando di ferirlo anche una volta rotta. A finire nei guai un ragazzo di diciassette anni di Fiumicino, che i cara ...Isole pedonali temporanee, spazi all’aperto e collegamenti con il centro cittadino. Nettuno è pronta alla sfida post emergenza covid ed ad affrontare la stagione turistica venendo incontro alle esigen ...