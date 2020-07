Milan, ufficiale il riscatto di Kjaer: il difensore resta in rossonero fino al 2022 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dopo l’accordo arrivato nelle ultime ore c’è anche l’ufficialità: il Milan ha riscattato Simon Kjaer dal Siviglia. Il difensore centrale danese ha fatto molto bene dalla ripresa del campionato di Serie A ed ha convinto la dirigenza. Dietro la scelta ci sarebbe il benestare di Rangnick, che dovrebbe essere il prossimo allenatore dei rossoneri. Questo il comunicato ufficiale del Milan: “AC Milan comunica di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Simon Kjaer dal Sevilla FC. Il calciatore danese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2022“. Calciomercato ... Leggi su calcioweb.eu

