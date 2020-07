LegaPro, ora è ufficiale: si riparte il prossimo 27 settembre (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolto oggi in video conferenza il Consiglio Direttivo della Lega Pro. Il Consigliere Filippo Tagliagambe ha comunicato le proprie dimissioni a seguito della cessione delle proprie quote del Pontedera: il Direttivo lo ha ringraziato per il lavoro svolto e, sottolineando come il Pontedera sia un club modello, ha espresso piena solidarietà a Tagliagambe. Al suo posto è stato cooptato Orazio Ferrari, Presidente della Pistoiese. Sono state poi approvate le modifiche allo Statuto che recepiscono i principi informatori del CONI e che verrà sottoposto all’esame ed approvazione durante l’Assemblea dei Club del prossimo 24 luglio. È stato altresì approvata la modifica del regolamento del minutaggio dei giovani che verrà anch’esso ... Leggi su anteprima24

