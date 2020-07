Lecce-Fiorentina 1-3, i viola ipotecano la salvezza (Di giovedì 16 luglio 2020) La Fiorentina sbanca Lecce ed è virtualmente salva, avendo dieci punti di vantaggio sul terz’ultimo posto a sole cinque giornate dalla fine. Iachini può sorridere per la prestazione strepitosa di Ribery, vero faro dei gigliati. Nei padroni di casa, Liverani comincia a vedere le streghe e deve sperare in risultato favorevole nello scontro diretto tra Torino e Genoa di domani. Il primo tempo Iachini si presenta col tridente pesante Ribery-Cutrone-Chiesa, affida la regia a Pulgar e si affida all’esperienza di Cáceres e Pezzella in difesa. Tra i pali, forfait dell’ultimo secondo di Dragowski, sostituito da Terracciano. Nei salentini, confermate in toto le indiscrezioni della vigilia, con Farias e Mancosu alle spalle di Babacar. La prima frazione è un monologo dei viola che sbloccano la ... Leggi su sport.periodicodaily

