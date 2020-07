Le migliori cuffie Bluetooth Wireless da comprare (Di mercoledì 15 luglio 2020) Le cuffie Bluetooth sono oramai l’oggetto del desiderio di tutti coloro che amano camminare o fare sport senza avere troppi fili sparsi addosso, ma non solo. Ci troviamo in un periodo storico in cui il cavo leggi di più... Leggi su chimerarevo

Ultime Notizie dalla rete : migliori cuffie Come scegliere le migliori cuffie Bluetooth: guida all'acquisto Il Sole 24 ORE Tutto quello che già sappiamo su Nintendo Switch 2

Forse sembra troppo presto per parlare di Nintendo Switch 2, ma la generazione successiva della console campione di vendite è attualmente in fase di progettazione e studio e emergono le prime timidi v ...

Google Pixel Buds sbarcano in Italia: prezzo e caratteristiche

Presentati da Google lo scorso ottobre, in occasione dell’evento hardware di New York, i nuovi auricolari Google Pixel Buds sono sbarcati anche in Italia. Sono disponibili dal 13 luglio sullo store uf ...

