Lazio, Diaconale: “Lo stop ha fermato un processo che ci stava spingendo oltre le aspettative” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il responsabile della comunicazione della Lazio, Arturo Diaconale ha parlato della situazione dei biancocelesti durante un intervento a Non è la radio: “Non so se sia un calo irreversibile, ma di sicuro lo stop ha bloccato un processo che stava andando oltre ogni aspettative. Le cause dobbiamo scoprirle – spiega Diaconale – le raffiche di infortuni, le problematiche sugli allenamenti, tutto nasce da quell’interruzione che ha stravolto il campionato. Poi naturalmente al di là delle difficoltà fisiche bisogna sempre trovare una riserva caratteriale. Spero che la sfida contro l’Udinese ci permetta di ripartire al meglio”. Diaconale ha poi cercato il lato ... Leggi su sportface

