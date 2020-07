L’allarme del CTS: «Le Regioni ignorano le linee guida COVID» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo rilascia oggi un’intervista al Messaggero in cui punta il dito sulle Regioni perché ignorano le linee-guida del CTS su COVID-19. «Mi faccia parlare da comune cittadino: si sta dimostrando che la modifica del titolo V della Costituzione, quando si deve affrontare un’emergenza nazionale, ha molti, molti limiti». Come dire: l’autonomia delle Regioni funziona fino a quando non c’è una minaccia straordinaria che interessa tutto il paese. «Se devo parlare da coordinatore del Cts – corre a precisare Miozzo – dico che il dialogo con le Regioni prosegue, non va tutto male, penso ai risultati importanti sulla capacità di individuare i focolai ... Leggi su nextquotidiano

caritas_milano : Pandemia Sociale: Caritas lancia l'allarme sui posti di #lavoro persi a causa dell'Emergenza Covid-19 Allarmanti i… - ReginaCatrambon : #Migranti , aumentano gli annegamenti nel #Mediterraneo : recuperati 26 corpi in #Libia e più di 30 in #Tunisia - L… - ProvinciaBL : Presentato il calendario venatorio 2020, con il nuovo piano di prelievo del cervo De Bon: «Stretta collaborazione c… - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: Dossier #Autostrade, la frenata del governo sul fronte della revoca della concessione ad #Aspi. Il Consiglio dei ministri previ… - antorav10 : RT @AntonioSocci1: LO STATO D’ECCEZIONE E L’ITALIA CAVIA DI UN NUOVO TOTALITARISMO. L’ALLARME DEL FILOSOFO GIORGIO AGAMBEN -

Ultime Notizie dalla rete : L’allarme del Tasse, scadenza del 20 luglio (e l’allarme per l’ingorgo) Corriere della Sera